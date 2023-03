Porto di Genova, politica in fermento per il convegno di Burlando: “Serve un dibattito pubblico, pronti con buone idee”

Genova. Difficile dire se una “vecchia” conoscenza della politica genovese come Massimiliano Morettini ha ragione o no quando afferma che “il convegno sul porto, la diga, i cassoni, i depositi chimici che Burlando insieme ad altri sta organizzando per il 21 aprile avrà lo stesso impatto politico e culturale che ebbe, nel 2005 o giù di lì, l’ipotesi di chiudere l’area a caldo di Cornigliano”. Ma di sicuro c’è fermento attorno alla comunità di Vasta, la vasta (appunto) chat whatsapp creata dall’ex presidente della Regione.

Il 21 aprile al Cap di via Albertazzi, spazio “simbolo” della sinistra cittadina, si terrà il primo appuntamento pubblico promosso dalla community di Vasta. Orario 9-13,30. L’ordine del giorno è bello denso e se il punto di partenza è il progetto di dislocamento dei depositi chimici costieri, la volontà degli organizzatori è di affrontare tutti i temi più caldi del momento: nuova diga foranea e fabbrica dei cassoni, ultimo miglio del terzo valico, tunnel subportuale e riparazioni navali.

