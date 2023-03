Processo Gsl, tutti assolti: “il fatto non sussiste”, per la Corte d’Appello fu tutto regolare

Savona. “Il fatto non costituisce reato”. Cade anche l’ultimo tassello delle accuse agli ex vertici di Asl 2 e di Omnia Medica nel processo legato all’inchiesta Gsl, iniziata nel 2014: una vicenda che ha profondamente modificato lo scenario sanitario del ponente ligure, con l’azienda che gestiva Ortopedia ad Albenga estromessa dalla Regione e sostituita dal Policlinico di Monza, in un iter che aveva avviato di fatto il processo di privatizzazione dei due ospedali di Albenga e Cairo Montenotte.

Già nel maggio 2021 era arrivata una assoluzione con formula piena (“perché il fatto non sussiste”) per quasi tutti i capi di imputazione a carico di Flavio Neirotti (ex direttore generale Asl 2), Graziella Baldinotti Tizzoni (ex direttore amministrativo Asl 2), Claudia Agosti (ex direttore sanitario) e Alessio Albani (ex rappresentante legale di Omnia Medica, società capogruppo di Gsl). Erano rimasti in piedi solamente due capi di imputazione.

