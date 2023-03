Raccontare un festival con i social, al Dialma il workshop gratuito “Non fare Stories!”

È aperta fino al 2 maggio la call per Non fare Stories!, workshop gratuito di comunicazione digitale. Condotto da Simone Pacini, docente di comunicazione digitale e ideatore del progetto Fattiditeatro, Non fare Stories! si terrà da venerdì 26 a domenica 28 maggio al Dialma Ruggiero (Via Monteverdi 117, La Spezia) nell’ambito della prima edizione di Tutta la vita davanti. Festival di teatro per vecchi del futuro, progetto a cura di Alice Sinigaglia e organizzato da Scarti Centro di Produzione teatrale d’Innovazione della Liguria all’interno della programmazione di Fuori Luogo La Spezia.

La call è rivolta a un massimo di 10 partecipanti di età compresa tra i 17 e i 30 anni: studenti, lavoratori e curiosi delle arti performative, interessati a sviluppare competenze in digital storytelling e social media marketing. I partecipanti formeranno una redazione temporanea che seguirà tutti gli spettacoli e gli eventi collaterali del festival, sperimentando con i social per restituire emozioni, visioni e testimonianze.

I partecipanti seguiranno una parte teorica di digital e social media marketing, in seguito metteranno in campo ciò che avranno imparato creando dei canali specifici e raccontando su Instagram e TikTok ciò che sta dietro e intorno agli spettacoli, i luoghi che li ospitano e le persone che li realizzano.

Il laboratorio fa parte del progetto Comunichi@amo finanziato nell’ambito di AzioneProvinceGiovani, promosso dall’Upi e sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale – Apg 2021. In partenariato con Provincia della Spezia (ente capofila), IS.FOOR.COOP, Gli Scarti ETS, I.I.S Capellini-Sauro, Anci Liguria.

“Il festival Tutta la vita davanti. Festival di teatro per vecchi del futuro – spiega la nota – è un primo tentativo di incontro e scambio organizzato dai giovani per i giovani. Un luogo ospitale per artisti che hanno il dovere di sperimentare dentro un mondo teatrale la cui normalità non prevede un pensiero reale sulle giovani generazioni di spettatori. Per tutti loro, per tutti noi, abbiamo alcune doverose domande. Come vivere il presente senza farsi schiacciare dal peso della storia? Quali dinamiche sistemiche subiamo come incoscienti neofiti dello spettacolo dal vivo? Può davvero esistere un teatro giovane? Come possiamo, nel nostro piccolo, rinnovare il microcosmo teatrale? E ancora, l’innovazione è davvero una prerogativa della nostra generazione, oppure l’ennesimo mito assimilato dal mondo produttivo? Tutte queste domande, e molte altre, saranno la base dei tre giorni di festival, innervando ogni spettacolo, ogni performance e ogni discussione di un discorso che sia, speriamo, fondativo di un inusuale e profondo momento di festa, gioia, rinnovamento ed euforia”. Come detto, il festival è a cura di Alice Sinigaglia (La Spezia 1996) diploma in regia alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, menzione speciale al Premio Scenario Infanzia per Domino e finalista al Premio Scenario con Il Canto del Bidone.

