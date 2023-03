Rapallo: accordo di collaborazione fra Cav e Informagiovani

Dal Centro aiuto alla vita (Cav) Rapallo e Santa Margherita Ligure

Trasmetto la convenzione sottoscritta dalla Presidente Cav dott.ssa Carpi e Dirigente, VIce Segretario Generale del Comune di Rapallo, dott.ssa Drovandi. Tale attività ha visto la collaborazione del Dott. Daniele Trucco, consigliere comunale di Rapallo Delegato dal Sindaco per l’Informagiovani è l’lteriore conferma di come sia necessario collaborare in rete fra pubblico e terzo settore.

La Presidente del Cav Antonella Carpi evidenzia che come Associazione dobbiamo rappresentare l’esigenza per le mamme giovani di coniugare esigenze lavorative con necessità accudimento bambini se non hanno sostegni famigliari. Questo è davvero un grande problema!

