Sanremo, riparte il servizio RT per trasporto biker. Il plauso della Lega

Sanremo. Scrive il locale segretario della Lega Michele Gandolfi «A nome della Lega di Sanremo desidero ringraziare la Provincia di Imperia ed in particolare il Consigliere delegato ai trasporti Daniele Ventimiglia, avendo appreso da tutti coloro che già utilizzavano questo servizio effettuato da Riviera Trasporti, l’esigenza di ripristinare il servizio navetta per il trasporto dei biker a San Romolo, si è impegnato affinché questo servizio fosse di nuovo attivo».

Continua la nota stampa «L’iniziativa che aveva già riscosso un grande successo in passato, oltre ad essere un volano per il turismo, abbracciava tutti coloro che desideravano trascorrere una giornata fra i famosi sentieri presenti nell’immediato entroterra di Sanremo, tracciati percorsi non solo dagli amanti della mountain bike ma anche da atleti professionisti di diverse Nazioni compresa quella Italiana che, grazie al nostro clima permette di allenarsi ogni mese dell’anno nella zona di San Romolo, Monte Bignone e tutte quelle zone limitrofe che gli ammiratori della natura e delle nostre montagne amano percorrere. Questo servizio sarà anche un incentivo per le attività commerciali esistenti che potranno beneficiare di questo opportunità rifinendo un’offerta turistica di forte richiamo, nonché per tutti quei giovani che vogliono avvicinarsi a questo sport. Il servizio navetta ripartirà dal 10 giugno 2023 con partenza da Piazza Colombo, inizialmente nei giorni Sabato e Domenica con due orari di risalita, uno alle 8,00 ed uno alle 9,30 ovviamente con l’ausilio dei carrelli portabici per gli amanti dei nostri bellissimi percorsi outdoor disseminati nell’immediato entroterra. E’ altresì allo studio l’ampliamento del servizio in funzione anche dell’economicità, qualora vi fosse la necessità di estenderlo in base alla richiesta dell’utenza, aumentando le corse settimanali così come si potrà prendere in seria considerazione il trasporto per coloro che vorranno percorrere la via del sale raggiungendo i sentieri di questo magnifico percorso, capace di immergere gli appassionati nella natura permettendo di scoprire i tesori che questa zona regala».

