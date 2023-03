Sestri. Solinas: “Evasione iva a Mediaterraneo, grave errore”

Dall’ufficio stampa di Francesco Solinas candidato sindaco

Iva non versata da Mediaterraneo. Solinas: “Grave errore di gestione”. “Apprendo che nel corso degli ultimi cinque anni, sotto la gestione di Marcello Massucco, Mediaterraneo srl ha omesso versamenti IVA per 540.000 euro. Questo è un grave errore di gestione in quanto legato a semplici fondamenti finanziari e denota una superficialità professionale le cui conseguenze inevitabilmente ricadranno sulle casse comunali già soggette a un alto indebitamento”. E’ quanto dichiara Francesco Solinas, candidato sindaco di Sestri Levante.

