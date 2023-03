Superbonus, la Questura frena gli edili: “Niente blocco per due giorni, un solo corteo il 5 aprile”

Genova. Niente blocco della città per due giorni, ma un solo corteo il 5 aprile: la Questura di Genova ha ridimensionato le intenzioni degli edili genovesi che avrebbero voluto paralizzare la città coi propri mezzi il 4 e il 5 aprile, sulla falsariga dello scorso 21 marzo, per denunciare la situazione di crisi dovuta ai crediti del Superbonus.

A comunicarlo è il gruppo Basta crediti incagliati che nel frattempo ha raccolto in una chat su Whatsapp un migliaio di imprenditori: “A seguito del divieto della Questura di manifestare all’interno del centro cittadino per due giorni consecutivi, si è deciso, nostro malgrado, di concentrarci in una unica imponente manifestazione di mezzi da lavoro e persone a piedi nella giornata di mercoledì 5 aprile“. I dettagli logistici saranno comunicati in seguito dagli organizzatori, che ribadiscono la natura “spontanea, indipendente, apolitica e apartitica” del gruppo.

