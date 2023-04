Associazione Luca Coscioni, riunione operativa per la cellula spezzina: l’11 aprile incontro sul testamento biologico

Incontro operativo dei soci e simpatizzanti della cellula Luca Coscioni spezzina, coordinata da Sara Castaldo e Davide Battolla, numerosi gli argomenti all’ordine del giorno, primo tra tutti l’organizzazione di una giornata formativa dedicata alle Dat, disposizioni anticipate di trattamento, alias “testamento biologico” in programma per martedi 11 aprile alle ore 17.30 presso la struttura pubblica del comune di Follo (piazza Garibaldi), che ha concesso il patrocinio. “Parlare di questi temi – dichiarano i due referenti – è di fondamentale importanza, per poter argomentare e aiutare chi necessita di risposte, bisogna prima capire e approfondire e i relatori presenti saranno fondamentali proprio in questo. Renato Goretta, Ceo di Gesta, coordinerà il dibattito tra il dottor Franco Varia oncologo, il dottor Lorenzo Di Alesio medico palliativista e la dottoressa Enrica Cantinotti laurea magistrale in scienze infermieristiche. Al termine seguirà il dibattito con il pubblico presente”.

L’intreccio fine vita e Dat sposa due ambiti, quello della morte e della legalità. Data la delicatezza dell’argomento è di primaria importanza informarsi, per questo l’Associazione Luca Coscioni ha avviato il “Numero Bianco” (06 9931 3409), la prima infoline per far luce sui diritti nel fine vita. Un unico numero, nazionale e gratuito, gestito da personale formato, volontari e professionisti, con l’obiettivo specifico di fornire informazioni chiare e utili sui diritti nei momenti della malattia, con particolare attenzione al fine vita. Chi invece volesse mettersi in contatto con la cellula spezzina può scrivere a cellulalaspezia@associazionelucacoscioni.it.

