Bastoni e Holm, finalmente recuperati. Sugli esterni Semplici ha qualche freccia in più

Per due esterni che rimangono ai box ce ne sono altrettanti al rientro. Leonardo Semplici ufficializza la lista dei convocati nella quale non figura sopratutto quel Mbala Nzola, inopinatamente ammonito nella gara di Reggio Emilia dall’arbitro Ghersini: un giallo che lascia ancora oggi l’amaro in bocca perché da subito parso esagerato, una decisione che priva lo Spezia del suo miglior giocatore in una gara importantissima che dirigerà Daniele Orsato, il più esperto direttore di gara del campionato italiano, da questo punto di vista una garanzia per entrambe le squadre. Dunque niente da fare per gli esterni mancini di ruolo Reca e Moutinho mentre ritornano fra i convocati Bastoni, che negli ultimi anni ha svolto egregiamente il ruolo di mezzala ma si è dimostrato comunque all’altezza anche nella posizione in cui fu lanciato tre anni fa da Vincenzo Italiano, e Holm, al rientro dopo tante settimane di dolori e attesa. Loro ci saranno come del resto Marchetti, mentre osserverà un turno di riposo il bosniaco Zovko. Rimangono qualche centinaio di biglietti disponibili, di certo il Picco si presenterà con oltre 10mila presenti, confermando il colpo d’occhio delle ultime gare con le grandi. La Ferrovia sta preparando una coreografia adeguata all’importanza della partita.

Di seguito la lista dei convocati:

