“Camogli Futura”: Maurizio Castagna, ecco programma e lista

“Lavoriamo insieme per il futuro di noi tutti”: questa la frase finale dell’incontro promosso da “Camogli Futura”, candidato sindaco Maurizio Castagna. Sala del Miramare gremita ed attenta per conoscere la lista civica al completo formata da 6 donne e da 6 uomini (Claudia Anselmi, Rocco Antonucci, Massimo Benedetto, Gennaro Costaro, Chiara Degregori, Maurizio Esitini, Enrica Guidotti, Paola Landini, Italo Mannucci, Marta Puppo, Annarita Quaranta, Luca Risso) ed ascoltare il programma, frutto dei gruppi di lavoro che in questo periodo si sono confrontati su temi e soluzioni. “Siamo una squadra motivata ed agguerrita e condividiamo gli stessi valori; abbiamo le capacità e le competenze per affrontare le tematiche dei prossimi 5 anni” ha detto Maurizio Castagna, che ha dato indicazioni sintetiche e soluzioni concrete su Infrastrutture e Viabilità, Turismo, Cultura, Commercio, Ambiente, Frazioni, Servizi Sociali, Demanio e Porto, Istruzione, Politiche giovanili, Amministrazione Comunale.

Ve le proponiamo: Camogli Futura programma

