Campionato Primavera, Sampdoria-Cagliari un punto a testa (1-1)

Genova. Dopo la parentesi sperimentale del Viareggio, i big della Primavera di mister Tufano, sono tornati in campo a Bogliasco, chiamati ad una sfida (col Cagliari, sotto di tre punti in classifica), in cui la vittoria poteva sancire il definitivo allontanamento dai rischi play out, ma la sconfitta avrebbe complicato il finale di campionato, anche dal lato psicologico.

Ormai acclarato che Cesena ed Udinese sono – in pratica – ormai destinate a scendere in Primavera 2, è tuttavia ancora apertissima la lotta per non rientrare nel tandem di squadre destinate allo spareggio anti retrocessione, visto che l’Hellas ha stamane maramaldeggiato (5-2) con la Roma e l’Atalanta è andata a vincere (3-2) a Firenze, per cui non può non creare apprensione il fatto che fra i team impelagati ci siano formazioni d’élite, come Napoli e Milan…

» leggi tutto su www.genova24.it