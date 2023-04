Daniele e Giorgio Bucchioni: la missione di guidare il cambiamento

Ottant’anni fa, il 19 settembre 1943, in una cascina di Debeduse, piccola frazione collinare di Calice al Cornoviglio, un giovane tenente dell’esercito, Daniele Bucchioni, rientrato dopo l’armistizio riunisce un piccolo gruppo di persone, in gran parte suoi coetanei, e dà vita al primo nucleo attivo di resistenza ai nazi fascisti in provincia della Spezia. Quel piccolo nucleo diventerà, nel corso della guerra, la brigata partigiana “Val di Vara”, compiendo una serie di operazioni spettacolari, sino alla liberazione di Aulla, ed ottenendo consenso ed ammirazione da parte degli Alleati, come testimoniò sempre il loro “inviato”, l’inglese Gordon Lett. Il comandante Dani mostrò cosa significhi, con una intelligenza sempre ispirata ai valori cristiani, comprendere i “segni dei tempi” di un determinato passaggio storico e assumere la responsabilità di “guidare il cambiamento”. Chi ha partecipato martedì scorso alla cerimonia funebre per Giorgio Bucchioni, nella cattedrale di Cristo Re, ha potuto comprendere come il figlio di Dani, nella sua vita, abbia compiuto, in contesti e scenari diversi, la stessa “missione”: comprendere i “segni dei tempi” e “guidare il cambiamento”. La crisi delle industrie, grande volano dello sviluppo di Spezia tra Ottocento e Novecento, era chiara sin dalla fine degli anni Sessanta. Così che già da allora molti puntavano sul porto come opportunità di alternativa e di lavoro. Ma pochi, prima di Bucchioni, erano riusciti a dare corpo a quella prospettiva: Giorgio lo ha fatto, pur tra tanti contrasti, con indubbia intelligenza, determinazione ed anche con personale generosità, proprio come suo padre tanti anni prima sui monti della Val di Vara. Per questo resterà comunque nella storia della città, e la cattedrale gremita di gente ne era in qualche modo una rappresentazione “plastica”. Lo ha bene osservato don Luca Palei, nell’omelia del rito funebre concelebrato con padre Gianluigi Ameglio, parroco del porto, e, non a caso, con il cappellano dei partigiani cristiani don Mario Perinetti. Il porto non è (e non sarà) il toccasana di tutti i mali, ma non c’è dubbio che senza il porto Spezia oggi sarebbe più povera, e con minori prospettive di lavoro e di vita. Chi lo ha avuto come amico sa come fosse preoccupato di essere davvero compreso, e come non si fidasse degli ambulacri della politica e del groviglio degli interessi. E come però andasse avanti convinto delle proprie idee. Per questo in tanti si sono stretti attorno alla moglie Mayda, ai figli Giorgia e Fabio (autore di una toccante testimonianza al microfono della cattedrale) e ai familiari. Sempre nel ricordo di due “comandanti” davvero simili: Daniele e Giorgio.

