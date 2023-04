Florovivaismo, Confagricoltura: “Bene chiarimento Ministero sui vasi, ma dubbi su legittimità contributo ambientale richiesto dal Conai restano”

Liguria. “I vasi non sono imballaggi. Apprezziamo il chiarimento del MASAF in risposta all’interrogazione del senatore Meinhard Durnwalder, e fortemente voluta da Confagricoltura e dalle sue rappresentanze florovivaistiche”. Questo il commento di Luca De Michelis, presidente della Federazione nazionale Floricola e Vivaistica dell’Organizzazione degli imprenditori agricoli.

“Nella risposta all’interrogazione, afferma Confagricoltura – il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha infatti chiarito che il ministero competente per materia, quello dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha precisato come i vasi quando sono destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita, non sono considerati imballaggi”.

