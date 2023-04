Frontale sul Passo del Bracco: feriti due motociclisti, uno ricoverato al San Martino

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi al Passo del Bracco. Per dinamiche in fase di accertamento, due motociclisti originari di Genova si sono scontrati frontalmente non lontano dal cartello che segnala il passo. L’episodio risale alle 17.30 di oggi pomeriggio. Entrami i centauri sono rimasti feriti e uno in particolare ha mostrato condizioni più serie quindi è stato trasportato in ospedale al San Martino di Genova a bordo dell’elicottero Drago 70, l’altro invece è stato accompagnato a Lavagna. Sul posto erano presenti le forze dell’ordine, i soccorritori e i Vigili del fuoco di Brugnato.

