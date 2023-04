Il Campionato Mondiale di Enduro sceglie Cipressa per le due prove speciali

Cipressa. Dopo molti mesi di attesa arriva sul territorio comunale di Cipressa la prima ed unica tappa italiana del Campionato Mondiale di Enduro, una manifestazione organizzata e promossa dal Moto Club Sanremo.

Dopo la classicissima di primavera dello scorso 18 marzo, la Milano-Sanremo, ecco arrivare la seconda manifestazione internazionale che sceglie Cipressa come teatro dei “giochi”. Sono 164 gli iscritti alla competizione, provenienti da ben 21 nazioni, che alle 9 partiranno da Arma di Taggia in direzione Bussana. La competizione si sposterà poi a Cipressa dove gli atleti, una volta raggiunta la pineta già teatro dei Campionati Italiani di Enduro del 2018 e 2021, si sfideranno nelle due prove speciali, una estrema e l’altra di enduro, previste per la giornata. Lo stesso spettacolo sarà bissato domani, domenica 2 aprile.

