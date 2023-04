Il derby testacoda vede la Pro Recco imporsi 17 a 2

Bogliasco. Nessun pesce d’aprile alla Vassallo. Nel 23° turno di Serie A1 maschile il Netafim Bogliasco 1951 cede come da previsione alla corazzata Pro Recco, che si aggiudica il derby del Golfo Paradiso con un largo 17-2. A raccogliere gli applausi della vasca levantina sono però i tanti giovani biancazzurri a cui Daniele Magalotti decide di dare spazio, un po’ per esigenza un po’ per volontà.

Privo di due titolarissimi come Jeremy Blanchard, impegnato in Canada con la propria nazionale, e Alessandro Canepa, infortunato alla mano, e conscio dell’impossibilità di fermare la corsa di una squadra che non conosce rivali il tecnico bogliaschino consento ad alcuni dei più promettenti prospetti del sempre florido vivaio biancazzurro di mettersi in mostra e accumulare esperienza al cospetto di una formazione di fenomeni. In acqua, agli oltre habitué Alessandro Bottaro e Davide Broggi Mazzetti, trovano così spazio anche il secondo portiere Alberto Di Donna, il diciassettenne Mirko Vavassori e il debuttante assoluto in A1 Giulio Mannai, classe 2007. Un’opportunità che i ragazzi non si lasciano sfuggire, disputando tutti un’ottima prestazione condita da alcune pregevoli giocate individuali.

» leggi tutto su www.genova24.it