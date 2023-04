Inaugurato il point di Forza Italia, Bagnasco al centrosinistra: “Immorale che un sindaco che ha lasciato il Comune con dei debiti si ripresenti”

Inaugurazione del point elettorale e presentazione dei candidati oggi per Forza Italia Sarzana che sosterrà Cristina Ponzanelli alle prossime elezioni amministrative. Sindaco che ha tagliato il nastro del locale di piazza San Giorgio insieme al coordinatore regionale e primo cittadino di Rapallo Carlo Bagnasco ricordando il lavoro fatto in questi cinque anni in particolare per quanto riguarda il reperimento di fondi pubblici, il commercio e il risanamento dei conti dell’ente. Tema quest’ultimo sul quale proprio Bagnasco – che ha ribadito la propria fedeltà a Silvio Berlusconi – non ha risparmiato un duro attacco al centrosinistra: “È immorale – ha detto – che chi ha lasciato un Comune con così tanti debiti si ripresenti per fare il sindaco”.

