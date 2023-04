Incidente mortale nel tunnel Louis-II a Monaco, accertamenti sulle vittime

Monaco. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità delle tre persone che hanno perso la vita poco dopo le 4 della scorsa notte all’interno del tunnel Louis-II nel principato di Monaco. Stando a quanto dichiarato al giornale Nice-Matin dal sostituto procuratore generale, Valérie Sagné, l’identificazione delle vittime è ancora in corso.

Gli accertamenti dovranno anche far luce sulla dinamica dell’incidente, costato la vita a tutti e tre gli occupanti di un’Audi che si è schiantata all’interno della galleria e, subito dopo, ha preso fuoco. Il tempestivo intervento dei sapeurs-pompiers non è bastato per trarre in salvo i passeggeri dell’auto.

» leggi tutto su www.riviera24.it