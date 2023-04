La moglie trova il coraggio di denunciare le continue violenze, lui viene allontanato ma cerca di tornare: arrestato

Esasperata dalla violenza e per tutelare i suoi tre figli una donna ha trovato il coraggio e ha denunciato il marito. Lui però nonostante fosse stato colpito dal divieto di allontanamento dalla casa familiare e avvicinamento alla moglie non ha rispettato gli obblighi. Le manette ai polsi di operaio straniero di 47anni però sono scattate perché i Carabinieri di Mazzetta lo hanno fermato e arrestato.

Dopo la denuncia fatta in caserma, la denuncia è stata inoltrata all’Autorità Giudiziaria e sono state avviate, con la procedura del cosiddetto “codice rosso”, alcune verifiche per documentare le vicende denunciate. Il giudice ha emesso a carico dell’uomo, a tutela della moglie e dei tre figli, il provvedimento di allontanamento dall’abitazione con contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa. L’uomo però ha ignorato queste prescrizioni e nei giorni immediatamente successivi si è presentato sulla soglia di casa a minacciare la donna. Visto il potenziale pericolo per l’incolumità, i Carabinieri hanno immediatamente informato la Procura, che ha richiesto ed ottenuto l’aggravamento della misura cautelare al Gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere. La misura restrittiva è stata immediatamente eseguita dai Carabinieri, che hanno rintracciato l’uomo e lo hanno accompagnato a Villa Andreino. “L’Arma – si legge in una nota – continua ad essere quotidianamente impegnata a contrastare ogni forma di violenza di genere e, come in questo caso, la tempestività delle denunce e segnalazioni è fondamentale per scongiurare peggiori conseguenze”.

