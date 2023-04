L’ultimo saluto dei ragazzi a Edoardo Addezio: “Col tuo sorriso ci hai insegnato ad amare la vita”

Genova. Palloncini e fiori gialli, il rossoblu del suo Genoa, il simbolo del cigno che lui mimava scherzosamente coi compagni per far vedere il suo bicipite. E una chiesa gremita per salutare Edoardo Addezio, il ragazzo di 15 anni morto tragicamente durante una festa con gli amici lo scorso sabato sera in via Acquarone, a Castelletto. Il funerale è stato celebrato oggi nella chiesa del Padre Santo, nel quartiere dove abitava e dove frequentava la scuola, al liceo scientifico Leonardo Da Vinci.

A dargli l’addio, insieme ai genitori Enrico e Daria e alla sorella Agnese, tantissimi coetanei, compagni di scuola e di sport, ma anche tanti adulti che hanno voluto stringersi al dolore della famiglia. Le voci e la musica dei giovani della parrocchia hanno animato la messa celebrata da don Davide nella chiesa dei frati cappuccini, a partire dal canto che ha accolto il feretro all’ingresso, “La gioia“.

