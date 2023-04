Mozione al sindaco Bucci: “Trascriva all’anagrafe i figli delle coppie omogenitoriali”

Genova. Dopo l’iniziativa clamorosa del Comune di Savona approda anche a Genova la mozione Caro sindaco, trascrivi di +Europa e Radicali italiani per la trascrizione all’anagrafe dei figli nati all’estero delle coppie omogenitoriali, un documento che impegna i sindaci ad invertire rotta e a procedere con la registrazione dei bambini delle famiglie arcobaleno nonostante la circolare ai Prefetti del ministro dell’Interno Piantedosi.

“Come gruppo +Europa Genova stiamo contattando i consiglieri comunali genovesi di minoranza affinché depositino la mozione – si legge in una nota -. Abbiamo anche preso contatti con vari sindaci della provincia genovese, pubblicheremo sul nostro sito internet i nomi di tutti quelli che aderiscono all’iniziativa”. A Genova +Europa non è formalmente presente in Consiglio comunale, anche se il suo ex tesoriere, Federico Barbieri, è stato eletto in maggioranza con la lista civica Genova Domani.

» leggi tutto su www.genova24.it