Numeri civici in ordine sparso e Google Maps “inaffidabile”, ambulanze si perdono a Plodio: arriva una web app

Plodio. Devi raggiungere un luogo, ma non sai dove si trova. Apri lo smartphone entri nell’app dedicata, scrivi l’indirizzo e in pochi secondi davanti a te spunta il percorso, con tanto di voce che ti indica che strade prendere e dove girare. Lo stesso vale anche per i navigatori delle auto. Una pratica comune ormai utilizzare i dispostivi elettronici (e non le vecchie e care mappe cartacee) per spostarci dove vogliamo. Se dobbiamo però andare a Plodio il “gioco” diventa più difficile, lo sanno bene i soccorritori della pubblica assistenza.

Nel piccolo paese valbormidese, infatti, più volte (per non dire quasi sempre) i militi si sono persi non riuscendo a trovare l’indirizzo giusto: a volte ingannati dal navigatore, altri dai numeri civici distribuiti senza un ordine numerico corretto. Un fatto che preoccupa (e non poco) gli abitanti della zona che hanno più volte segnalato al Comune il problema. Da qui nasce l’idea, forse unica nel panorama nazionale, del sindaco Gabriele Badano: dare vita ad una web app, che aiuti i soccorritori a trovare la via giusta.

