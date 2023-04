Oggi a Genova l’addio al 15enne Edoardo Addezio, ieri striscioni e bandiere per lui al Ferraris

Genova. È il giorno dell’ultimo saluto a Edoardo Addezio, il ragazzo di 15 anni trovato morto una settimana fa a Genova durante una festa in casa tra coetanei in via Acquarone. Ieri per lui c’erano alcuni striscioni allo stadio Ferraris durante Genoa-Reggina con la scritta “EDO VIVE” e i suoi compagni hanno sventolato la bandiera de I Bollenti, che d’ora in poi sarà sempre presente sugli spalti. E oggi in centinaia lo ricorderanno con la stessa energia che lo distingueva.

L’appuntamento è alle 10.00 nella chiesa del Padre Santo in piazza dei Cappuccini, a pochi metri da piazza Corvetto. In zona è stato previsto un presidio della polizia locale, tante sono le persone attese al funerale. Presenti certamente tutti i suoi compagni di scuola del liceo Leonardo Da Vinci, ma anche gli amici e coloro che condividevano con lui le tante passioni sportive, dal tennis al calcio alle bici.

