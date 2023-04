Pasqua, la Liguria si prepara all’assalto dei turisti. Toti: “Andremo meglio dell’anno scorso”

Genova. La Liguria si prepara a festività pasquali vicine al tutto esaurito negli alberghi, con percentuali di riempimento che si avvicinano al 90% e segnali positivi sia a Genova sia nelle riviere. In tutta Italia per Pasqua sono attese 6,7 milioni di presenze in base a un’indagine realizzata da Cst per Assoturismo Confesercenti e la Liguria si conferma tra le destinazioni più gettonate con circa 400mila pernottamenti attesi.

“La stagione che si sta aprendo per numeri e proiezioni potrebbe essere migliore di quella dello scorso anno che già ci ha visto superare i volumi del 2019 – ha detto oggi il presidente ligure Giovanni Toti durante una conferenza sulla programmazione del turismo alla Spezia con la ministra Daniela Santanchè -. Segno che le politiche di promozione del territorio, investimento, miglioramento della nostra offerta turistica sta funzionando bene. La nostra consapevolezza è che il turismo è una vera industria del Paese che integra agroalimentare e cultura”.

