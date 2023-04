Passaggio del testimone all’autolavaggio sociale dove lavorano i migranti

Passaggio del testimone all’autolavaggio Lavalava, lungo il vialone di Marinella. Alla guida ora Stefania Scognamiglio, in precedenza dipendente dell’attività. Si tratta di un autolavaggio sociale che occupa migranti accolti nei centri di accoglienza della associazione La Falena 2, presieduta da Elisabetta Bonfico, titolare dell’autolavaggio dal 2020 al passaggio del testimone alla Scognamiglio, operatrice della Falena 2. Con lei al lavoro i migranti Ahmed, egiziano, Ibrahima e Omar, gambiani, arrivati in Italia via mare lo scorso novembre. “Proseguiamo con entusiasmo il progetto, nato per dare opportunità a questi ragazzi”, spiega la neo titolare.

In tanti oggi pomeriggio sono passati all’inaugurazione, a portare un saluto anche l’ex primo cittadino e attuale candidato sindaco Renzo Guccinelli.

