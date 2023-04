Posto per disabili privo di segnaletica, il giudice di pace annulla multa in corso Italia a Bordighera

Bordighera. Tutti i cartelli di divieto esistenti in corso Italia a Bordighera dovranno essere spostati e riposizionati in modo corretto. Infatti, giudice di pace di Sanremo con sentenza del 30 marzo ha annullato una sanzione che era stata inflitta all’avvocato Andrea Ricca Barberis per avere parcheggiato in corso Italia a Bordighera con il proprio autoveicolo nel posto riservato ai disabili.

L’avvocato Ricca Barberis in collaborazione con l’avvocato Ilaria Possamai del Foro di Imperia ha contestato l’illegittimità della sanzione rilevando che il posto per disabili era privo di segnaletica a terra e che il cartello verticale indicante il riservato parcheggio era posto alla fine della zona riservata e non all’inizio come prevede il codice della strada e che, pertanto, l’indicazione del posto riservato non era visibile.

