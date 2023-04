Questa mattina alle 12 circa, un’auto in manovra a Santa Margherita Ligure, via Martiri del Turchino, è uscita dalla carreggiata restando in bilico sul vuoto. Assolutamente incolumi conducente e passeggeri. Sul posto è intervenuta la polizia urbana ed i vigili del fuoco di Rapallo per rimettere la macchina sulla carreggiata e in sicurezza.

