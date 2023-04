Sestri. Massucco: “Preoccupano le modifiche al piano di bacino”

Dall’ufficio stampa di Marcello Massucco, candidato sindaco di Sestri Levante

In queste settimane Regione Liguria sta avanzando modifiche al piano di bacino, ridisegnando le fasce di inondabilità. La proposta su Sestri Levante, con diffuse zone rosse e arancioni, in particolare rischia di creare diffuse criticità, di carattere sia privato che pubblico. In particolare, per la parte pubblica, guardo con profonda preoccupazione il fatto che le nuove fasce di rischio proposte dagli uffici della Regione impattino anche sull’area dove sorgerà la nuova Caserma dei Carabinieri, con il rischio di comprometterne la realizzazione.

