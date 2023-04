Turismo, Santanchè: “Una cabina di regia presso il ministero per sostenere il territorio spezzino nella gestione dei flussi”

Valorizzare le bellezze del territorio, oltre alle rinomate Cinque Terre, e organizzare una gestione a tutto tondo del fenomeno turistico nella provincia spezzina. Sono questi i pilastri sui quali ha poggiato l’intervento della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, presente oggi al convegno “Ripensare il turismo per costruire il futuro di domani” presso il cruise terminal di Largo Fiorillo.

“E’ necessario organizzare una cabina di regia presso il ministero del Turismo con i referenti locali del comparto per capire come possiamo aiutare il territorio spezzino a non subire il fenomeno turistico e a organizzarlo e gestirlo meglio. In questa zona ci sono luoghi bellissimi, anche oltre alle Cinque Terre: bisogna creare offerte turistiche alternative e penso anche al sistema dei castelli, che potrebbe essere valorizzato come quello della Loira in Francia. Il fatto è che non sono in rete, così come le fortezze militari presenti sul territorio”.

Insomma, per la ministra bisogna fare della Spezia una destinazione turistica.

