“Un giorno Lerici avrà un auditorium per la musica”

“Gianluca, non so dove, non so quando, ma un giorno questo auditorium a Lerici ci sarà!”. E poi una bella pacca con la mano sul tavolo, come a suggellare l’impegno, la promessa. A parlare è l’ingegner Pierre Alexandre Popoff, presidente della Fondazione Lerici Cultura, realtà nata lo scorso anno, importante sostegno del Lerici Music Festival, di si appresta a curare il management – è in corso il passaggio del testimone dall’associazione Suoni dal Golfo, come spiegato alla presentazione della settima edizione del Lmf da parte del direttore artistico, il maestro Gianluca Marcianò.

Il tema di un auditorium per la musica è sorto proprio sul finale della presentazione, tenutasi in sala consiliare, quando Marcianò ha spiegato di aver gettato il seme di quest’idea conversando con il sindaco Leonardo Paoletti. “Il sindaco ha cominciato ad ascoltarmi da subito su questa cosa, su questa follia… – ha detto il maestro – e anche l’ingegner Popoff mi ha seguito subito. E tutto deve partire da una cosa: Lerici deve respirare musica, in ogni suo angolo, non solo nei centri preposti: la musica deve andare alla gente per far sì che la gente vada alla musica”. E qui è arrivata l’assicurazione del presidente Popoff – che in apertura aveva dichiarato tutto il suo amore per la musica (“Ti accompagna in ogni porto. In tutte le destinazioni in cui ho avuto occasione di operare, è sempre stata una compagna fedele”, aveva osservato) – sulla futura nascita della struttura. “Un auditorium di produzione!”, ha rilanciato il sindaco Paoletti.

Tema, quello della produzione, toccato poco prima dal direttore del Conservatorio Puccini della Spezia, Giuseppe Bruno. “Io credo molto nel rapporto tra Conservatorio e Lerici Music Festival – le parole del direttore – perché è essenziale che formazione e produzione camminino insieme. Specialmente quando ci si occupa di alta formazione, perché a quel punto l’alta formazione e l’esperienza nella produzione diventano due cose quasi automaticamente correlate. Dobbiamo ricordaci è che nel momento in cui non abbiamo un teatro di produzione alla Spezia e provincia; abbiamo però un festival che fa produzione”.

L’articolo “Un giorno Lerici avrà un auditorium per la musica” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com