Al Nuovo l’opera postuma del maestro Kim Ki Duk, ucciso dal Covid a 59 anni

“La chiamata dal cielo” (titolo originale Call of God) è l’ultimo film postumo del grande maestro coreano Kim Ki-Duk, girato poco prima di ammalarsi di Covid nel 2020 e, dopo la sua morte, affidato al montaggio di colleghi che hanno cercato di seguire le sue indicazioni.

Come si evince dal titolo, è un film metafisico, in cui la chiamata di dio è, effettivamente, una telefonata che una donna riceve da una voce misteriosa che le impone di fare delle scelte. Ma tutto ciò è innestato in una storia minima e apparentemente quotidiana. Il film è in programma al Nuovo con due serate evento martedì 4 aprile alle 20.30 e mercoledì 5 aprile alle 21.00.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com