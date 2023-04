Albenga “trafitto” 5 volte, Buttu: “Serve bagno di umiltà, scoppola che fa bene”

L’Albenga incappa in una domenica orribile contro il Busalla. Partita bloccata nel primo tempo, ma già nelle poche sortite offensive della prima parte di gara si vedeva che i bianconeri non avevano quell’ardore che li ha caratterizzati in altre occasioni. A questo, si è aggiunto un Busalla in forma super che ha tramortito la capolista a cavallo tra le due frazioni di gioco. Di Salvatore ha segnato il goal ingauno del momentaneo 3 a 1. Ma nel finale il genovesi hanno trovato le due reti che hanno fissato il punteggio sul definitivo 5 a 1. I risvolti di classifica non sono pesanti come il passivo, visto il pareggio della Lavagnese, l’Albenga resta a +7 con solo cinque turni da giocare.

Mister Pietro Buttu boccia la prestazione odierna e afferma di essere passato alla difesa a 4, togliendo Moi e inserendo in avanti Di Salvatore, non per una scelta tecnica ma per un questione fisica: “Moi aveva un dolore all’adduttore. Prima della partita non è stato bene Grandoni e c’era anche Gargiulo fuori per squalifica. Penso che sia una scoppola salutare per me, squadra e ambiente. C’è ancora da soffrire. Il Busalla in giornata può dare schiaffi a tutti. La squadra anche se ha fatto un buon inzio aveva una sufficienza che significa presunzione. La prestazione è al di sotto delle nostre potenzialità”.

» leggi tutto su www.ivg.it