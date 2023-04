Una grande festa per la Polisportiva Santa Maria che oggi, pareggiando 2-2 allo stadio Macera contro il Sori, vince il campionato di Prima categoria; il prossimo anni disputerà il campionato di Promozione. Una grande vittoria per giocatori, tecnici, dirigenti e tifosi. Tribune affollate per assistere a questo incontro ed esplosioni di gioia a fine partita. Tra i primi a congratularsi il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco presente in tribuna a tifare per la squadra.

