Celle, isole sommerse: “Raccolta di firme per chiedere al sindaco Mordeglia di ripensarci”

Celle Ligure. Una raccolta di firme per chiedere al sindaco di ripensarci e realizzare, fin da subito, le isole sommerse nello specchio acqueo antistante l’arenile di Celle, per contrastare così l’erosione della spiaggia.

Rimangono fermi sulle loro posizioni, Bagni Marini e comparto turistico commerciale, nel sostenere che la realizzazione delle isole sommerse sia un beneficio per la protezione della spiaggia e che, il prolungamento del molo Crocetta insieme a un ripascimento, come voluto dalla Giunta nella fase del primo lotto funzionale, non serva a tale scopo.

