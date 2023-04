Genova. E’ deceduto all’ospedale San Martino di Genova, dove era ricoverato da giovedì mattina, il 60enne investito da una motocicletta giovedì mattina, all’alba, sulle strisce pedonali in tra via Reta e via Zamperini a Bolzaneto.

La notizia è stata confermata dalla direzione del policlinico. Il paziente si trovava in Rianimazione M3 del Monoblocco ed è morto per le gravissime lesioni da trauma.

