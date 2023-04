La rinascita di Maldini: “Semplici mi coccola, ora mi sento importante”

Assoluto protagonista della ripresa dello Spezia, Daniel Maldini sta finalmente vivendo un ottimo momento della sua stagione e sta dando una mano in più alla squadra bianca: “Mister Semplici mi aiuta a parole, mi coccola e mi fa sentire sereno e importante. È importante per me. Questa esperienza mi sta aiutando molto sia come persona che come calciatore. Mi sento molto meglio, mi sento in fiducia, importante e per ora quindi va tutto bene”. Spiega il figlio d’arte ai microfoni di Dazn, prima di una battuta sul big match di questa sera, tra Napoli e Milan: “Spero vinca il Milan, tutta la vita. Quanto finisce? Dico 3-1”.

