Pieve Ligure: edificio Elementari, lavori di risanamento energetico

Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure

Dal 17 aprile 2023 saranno avviati i lavori di risanamento energetico e di restauro conservativo dell’edificio adibito a Scuola elementare “Eugenia Gonzales” in via Roma a Pieve Ligure. Il progetto – il cui termine è previsto all’ottobre 2024 – è finanziato dall’Unione Europea con il bando “NextGenerationEU”, e prevede il risanamento complessivo di tutte le facciate dell’edificio e l’efficientamento energetico con la realizzazione di un sistema di isolamento termico a cappotto altamente traspirante certificato per i tre prospetti nord e laterali, oltre alla sostituzione di tutti i serramenti esterni sempre nell’ottica di un contenimento dei consumi energetici.

» leggi tutto su www.levantenews.it