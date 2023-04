Recco: a Megli si prepara la sagra delle focaccette

Il 10 aprile, Lunedì dell’Angelo, Megli, deliziosa frazione collinare di Recco con vista panoramica incantevole, festeggia la Santa Spina. Per sottolineare questa celebrazione religiosa, 51 anni fa è nata la “Sagra delle focaccette” fritte; piatto progenitore della più nota focaccia col formaggio. Sagra gastronomica di grande successo che arriva ai nostri giorni mantenendo (domenica 16 dalle 15.30 alle 18) la sua gratuità; caratteristica ormai rara e condivisa , salvo errori, con la sola sagra del Bagnun di Riva Trigoso (quella della focaccia a Recco è una festa). Ogni anno vi è una ordinata coda di persone che attende il proprio turno per gustare un prodotto tanto gustoso quanto antico e non vi è bisogno di marchi per accertarlo.

Festa della Santa Spina e Sagra delle focaccette hanno due programmi paralleli. Vediamoli, ricordando che lunedì e domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00 vi è un servizio gratuito di navetta che parte da piazza del Comune di Recco, zona taxi.

