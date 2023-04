Savona. Prosegue l’attività di controllo sul rispetto delle norme ambientali in materia di tutela e salvaguardia del territorio da parte della guardie del Wwf.

A Dego (in località Ponte Valla, Chiaffoni e Isola), Piana Crixia (in località Casa Nova, Case Tone, Case Alberghi) e Giusvalla (in località Bucchei) gli operatori hanno individuato alcune aree interessate da abbandoni irregolari di rifiuti.

