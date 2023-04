Rugby/ Pro Recco, con l’Alghero arriva la terza vittoria stagionale

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby. Di Emy Forlani

Al termine di una partita dai due volti gli Squali dell’Aircom Pro Recco Rugby conquistano a Genova una vittoria per 18-10 contro l’Amatori Alghero, si mettono in tasca quattro punti importantissimi e si tolgono dall’ultimo posto in classifica nel girone 1 della Serie A. Dopo un bel primo tempo chiuso sul 15-5, una ripresa aspra e praticamente sempre in difesa per i padroni di casa non ha però cambiato il corso dell’incontro, nonostante la seconda meta subita e il pubblico ha sostenuto i biancocelesti per tutta la partita, con grande tifo ed entusiasmo.

