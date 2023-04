Sampdoria, Stankovic: “Stufo di commentare l’arbitraggio. Cori? Fiero di essere zingaro”

Roma. Un super Wijnaldum sigla il gol decisivo, si procura il rigore e regna nella mediana di centrocampo. La Sampdoria non rimane però succube del gioco di Mourinho, come potrebbe far pensare il 3 a 0 finale, e si ritaglia comunque qualche spazio per provare a inquadrare la porta, anche se, alla fine della partita, nessun tiro ha causato particolari problemi alla porta di Rui Patricio.

L’allenatore blucerchiato Stankovic ha dovuto fare i conti con l’espulsione di Murillo ad inizio secondo tempo. Queste le parole del tecnico blucerchiato rilasciate a DAZN al termine del match: “Mi è dispiaciuto rimanere in 10, lascio agli esperti commentare l’episodio. Abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo messo in difficoltà la Roma. Ai miei giocatori posso solo che fare i complimenti, hanno replicato le giocate che abbiamo provato in settimana. Mi sono stancato di commentare gli episodi arbitrali, ormai la partita è terminata e non cambierà niente per noi. Rimane il rammarico che avremmo potuto fare meglio, prima dell’espulsione stavamo disputando la partita che avevamo preparato”.

