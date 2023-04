‘Santa’: Villa Durazzo, quant’è bello il nuovo bookshop

Una piacevole novità accoglie da qualche giorno chi visita Villa Durazzo. Alla sinistra della porta d’ingresso, negli spazi un tempo dedicati agli uffici direzionali, è stata allestita la nuova area biglietteria e bookshop, abbellita da un’ampia gamma di gadget e libri. Dalle borse ai taccuini, passando per le borracce e le tazze; dal tradizionale poster in stile belle époque della donna a braccia levate – che sembra spandere margherite in cielo – alle spille, arrivando a un elegante orologio marchiato “Marina di Santa”, sono molteplici le proposte che possono trasformarsi in un ricordo della propria visita o in un’esclusiva idea regalo. Tutti gli oggetti sono griffati col nome della Villa, della città o della marina e sono contraddistinti da un design moderno e raffinato che rende omaggio ai marchi e alla location.

