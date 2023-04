Semplici: “Il secondo tempo di oggi è il migliore della mia gestione”. Ma c’è un problema negli approcci

Un primo tempo di grossa difficoltà, una ripresa in grande spolvero. “La migliore della mia gestione”, spiega in conferenza stampa post gara mister Leonardo Semplici, che affronta però il problema approcci, nuovamente sotto le aspettative e che costringono lo Spezia a partite di rincorsa: “Da quando ci sono io abbiamo difficoltà nell’approcciare la partita. Forse sentiamo il valore della posta in palio. Era successo con il Verona, è successo con l’Inter, è successo oggi e sta a me spiegare ai ragazzi che hanno la qualità per fare meglio. Fino al gol la partita era equilibrata, poi c’è stato l’autogol e c’è stato un momento di difficoltà con la traversa della Salernitana. Siamo rimasti in gara, a fine primo tempo abbiamo messo giocatori con qualità diverse da chi ha cominciato e il secondo tempo penso sia stato il migliore da quando sono qui. Abbiamo pareggiato e rischiato di vincere, complimenti ai ragazzi nonostante fossero passati sotto ingiustamente e hanno reagito”, spiega Semplici, che poi prosegue: “Oggi avevamo tanti piccoli problemi. La formazione è stata dettata da questo. Ekdal aveva la febbre e ha fatto una partita straordinaria. Maldini ha fatto solo gli ultimi tre giorni di allenamento, Agudelo aveva un problema, anche Gyasi aveva avuto un po’ di febbre ma i ragazzi hanno risposto nella maniera giusta. C’è un insieme di cose ma l’aspetto che analizzo è quello mentale, magari siamo un po’ frenati. Nella stessa partita riusciamo a reagire e ad essere brillanti, mentre nel primo tempo c’era mancanza di alcune cose”.

Con la lettura della gara, però, Semplici è riuscito a rimettere sui binari giusti la partita, rischiando anche di vincere. Gli ingressi di Maldini e Agudelo hanno cambiato il volto dello Spezia, ma in generale in queste prime partite con il nuovo tecnico chi subentra dà sempre il suo apporto: “Da quando sono arrivato ho fatto un discorso semplice ai ragazzi: ci sono venti titolari. Sta a loro mettermi nelle condizioni di farli essere protagonisti. Con quindici partite a disposizione non posso dare soddisfazione a tutti, ma partita dopo partita sto cercando di recuperare i giocatori e metterne anche altri. Tutti sono partecipi e coinvolti e per una squadra come la nostra è determinante. Ringrazio il nostro pubblico, non ci hanno mai fatto mancare l’apporto e questo aspetto per una società come noi è determinante. In casa sentiamo l’affetto e riusciamo a fare prestazioni anche oltre le aspettative”. Ma la difficoltà negli inizi gara non sia da attribuire alla mancanza di esperienza: “Quanto successo prima del mio arrivo non è giusto commentarlo. Abbiamo difficoltà nei primi tempi, specie in casa, nell’approccio della gara con la giusta personalità e mentalità. Ci batto molto perché è un aspetto determinante per dare direzione alla partita. Sta a me trovare la soluzione, cercare di mettere i ragazzi in condizione e far sì che possano esprimersi anche dal primo minuto. È successo a Udine, a Sassuolo, in casa forse sentiamo l’emozione e cercheremo di trovare le giuste soluzioni”.

