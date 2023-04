Sulla strada sbagliata

Il commissario Riccardo Borachia cammina per la via più elegante della città. Ha un passo libero e sereno, ma abbastanza veloce. E’ primavera. Ogni tanto alza lo sguardo verso il cielo, abbastanza sgombro nonostante l’aria ancora frizzantina, e i grandi palazzi liberty che lo accompagnano da un lato della strada.

Ma poi chi l’ha deciso che è la “più elegante”? Non merita altrettanto e forse più l’unica via medioevale che proprio ora si apre alla sua sinistra verso monte, con le sue tortuosità appena accennate, il suo falsopiano dato dalle sovrapposizioni dei secoli e degli ultimi decenni, quando un tempo lì sorgeva addirittura un “poggio”? Non è bella e accogliente da quando è stata rimessa a nuovo ma non stravolta, da quando non è più il regno dei bordelli e dei bar malfamati, e i negozi e i caffé hanno ripreso ad affollarne i margini stretti?

