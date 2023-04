Vivicittà 2023, tripudio di colori sotto un caldo sole primaverile. Mei alla partenza, vince Samuele Angelini

Una bellissima mattinata di sole ha fatto da perfetta cornice alla 30esima edizione di Vivicittà, partita come sempre da Piazza Brin in un tripudio di colori ed entusiasmo. Alla partenza delle 10.30 c’era anche Stefano Mei, spezzino, campione europeo dei 10000 metri piani a Stoccarda 1986 e presidente nazionale della Fidal che non ha voluto mancare alla manifestazione podistica competitiva e amatoriale organizzata da Uisp La Spezia e Valdimagra con il patrocinio del Comune della Spezia.

