A Genova per la prima volta Msc World Europa, “maiden call” per l’ammiraglia green

Genova. Maiden call per Msc World Europa, la nuova ammiraglia e 21^ nave del terzo brand crocieristico al mondo, leader di mercato in Europa, Sud America, Golfo Persico e Sud Africa. La nave arriverà per la prima volta a Genova il 12 aprile 2023 effettuando poi per l’intera stagione con i suoi 6.700 passeggeri crociere settimanali in partenza ogni domenica dal capoluogo ligure, il principale porto di Msc Crociere a livello internazionale.

Caratterizzata da un design avveniristico e in grado di offrire esperienze di bordo ineguagliabili, Msc World Europa è la nave più grande mai costruita in Europa e la più avanzata al mondo dal punto di vista tecnologico e ambientale.

» leggi tutto su www.genova24.it