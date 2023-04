Intitolare la piazza nella parte alta di Cerri, adibita a parcheggio, a Sant’Antonio abate, in occasione delle celebrazioni per i trecento anni della parrocchia del paese. Questa la richiesta arrivata lo scorso febbraio al Comune di Arcola dagli abitanti di Cerri. Positiva la risposta dell’amministrazione, che con recente delibera di giunta ha deciso appunto di intitolare il luogo, che non ha alcuna denominazione, al santo nato in Egitto nel corso del terzo secolo dopo Cristo. “La figura di S. Antonio Abate nella devozione popolare è legata all’agricoltura e alla protezione degli animali e dunque ben si accosta alla storia e tradizione del borgo di Cerri, tradizionalmente a vocazione agricola”, osserva la delibera, segnalando altresì “che gli anziani del paese ricordano che molti anni fa esisteva, proprio dove ora è stato costruito il parcheggio nella parte alta del borgo, un’edicola contenente una raffigurazione del Santo, purtroppo ormai persa”.

L’articolo Accolta la richiesta dei residenti di Cerri, la piazza sarà intitolata a Sant’Antonio abate proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com