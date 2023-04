Al via “Borghi in fiore”, il contest social per eleggere il borgo fiorito più bello della Liguria: in lizza anche Moneglia e Moconesi

Liguria. In occasione della primavera Regione Liguria, in collaborazione con Agenzia In Liguria e il Distretto florovivaistico della Liguria, dà il via a “Borghi in fiore”, il contest social che premierà l’allestimento di fiori più bello tra i comuni partecipanti all’iniziativa. Un progetto che vuole valorizzare, anche attraverso una campagna social, non solo una delle realtà più significative per l’economia ligure, quella del florovivaismo, ma anche e soprattutto le località e i borghi, vero patrimonio culturale, di tradizioni e peculiarità enogastronomiche della Liguria.

I borghi partecipanti sono 8, due per ogni provincia, uno dell’entroterra e uno sulla costa, e grazie al Distretto florovivaistico Regionale e ad Agenzia in Liguria verranno abbelliti con un allestimento floreale: dal 6 aprile partirà il contest, ospitato sulla pagina Facebook di Regione Liguria, dove verranno postate le immagini più belle due borghi con i diversi allestimenti floreali. Gli utenti potranno votare e decretare i vincitori a colpi di like.

