Altare, Scotti: “Salti e dislivelli pericolosi in molte strade del paese, il Comune intervenga”

Altare. “Diverse vie e strade del paese sono in pessimo stato, l’amministrazione intervenga”. A chiederlo è il consigliere indipendente Rita Scotti, che questa mattina ha presentato in Comune un’interrogazione.

“Da parecchio tempo – dichiara Scotti – gli abitanti si lamentano per la situazione in cui versa il manto stradale, che presenta rotture per attraversamenti longitudinali e trasversali non ancora definitivamente sistemate, che causano salti e dislivelli pericolosi per la circolazione. Accade ad esempio via Gramsci, via Roma, via Matteotti, via Mallare, Salita Arcara. A causare questi disagi, sono alcune ditte che lo manomettono in maniera frettolosa, senza poi provvedere ad una sistemazione definitiva”.

» leggi tutto su www.ivg.it