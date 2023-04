Avvicendamento nello staff del sindaco: si dimette Silvia Ferrari, al suo posto arriva Alessio Boi

Dopo 5 anni e 8 mesi accanto al sindaco Pierluigi Peracchini, nei giorni scorsi Silvia Ferrari si è dimessa dal ruolo di portavoce del primo cittadino e al suo posto è stato assunto il giornalista Alessio Boi. Un avvicendamento che avviene solo poche ore prima della commissione consiliare Controllo e garanzia che vede all’ordine del giorno proprio la trattazione delle delibere relative alla formazione dello staff del sindaco all’indomani dell’elezione del 2017 e alle modifiche occorse nel corso degli anni.

Boi, nato a Sesto San Giovanni 28 anni fa, è stato in passato giornalista della Gazzetta della Spezia e a dicembre aveva assunto la direzione del neo nato Spezia news, che ora dovrà lasciare.

Contestualmente Ferrari, dopo aver partecipato a un concorso lanciato da Palazzo civico ed essere entrata in graduatoria, sabato 1° aprile ha preso servizio come istruttore direttivo culturale presso il Cdr musei.

